Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato martedì 12 novembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Aslan escogita un piano con la complicità di Cihan. Faranno in modo che Babur venga a sapere che in casa di Kiymet ci sono moltissimi soldi, per spingerlo così a rubarli. Poi Cihan farà fuggire Çeyrek, il quale una volta scoperto che Babur ha preso i soldi, andrà a cercarlo per recuperarli e lo ucciderà. Çeyrek recupera i soldi - che poi prendono fuoco - e, nel cercare di salvare qualcosa, Ceyrek si ustiona il viso e le mani. Mentre è in ospedale, in stato di fermo, apprende che quella sera la famiglia Soykan festeggerà le nozze di Bedri e Yagmur al porticciolo turistico.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 12 novembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE