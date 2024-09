Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato mercoledì 11 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, per salvare il porto, Aslan prova a convincere la zia Nedret ad entrare in società, ma deve vincere le resistenze di Hülya e Ibrahim.

Devin, tornata alla villa per badare ai bambini di Leyla, si lascia suo malgrado coinvolgere nella questione.

Per far scarcerare Leyla, Aslan rintraccia Sansar e lo induce col ricatto ad autodenunciarsi per l'omicidio di Tolga.

The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

