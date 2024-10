Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato martedì 1 ottobre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Aslan e Devin partecipano al ricevimento organizzato da Cengiz Yoldan, il proprietario di una catena di alberghi interessato a prendere in gestione il porto gestito da Aslan.

In un primo momento sembra che l'affare non vada a buon fine, ma poi, grazie all'intervento di Devin, Cengiz cambia idea.

Intanto, mentre si festeggia l'imminente matrimonio di Ekrem, Hulya fa in modo che Nedret venga portata via dalla polizia, perché sospettata di aver, in passato, ucciso il marito.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'1 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

