Nella prossima puntata di The Family 2, la serie tv turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, che sarà disponibile in esclusiva on demand da venerdì 6 settembre su Mediaset Infinity, Devin è rinchiusa in casa per evitare che venga arrestata dalla polizia. Nel frattempo, sia i Soykan sia Cihan con Ilyas cercano Tolga, ciascuno per motivi diversi. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

