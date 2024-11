Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family 2, disponibile da martedì 5 novembre on demand su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di The Family 2, la serie tv turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, disponibile in esclusiva on demand da martedì 5 novembre su Mediaset Infinity, Devin e Aslan devono prendere una decisione difficile: mettere a rischio la vita di Devin pur di avere il bambino o porre fine alla gravidanza. Bedri confessa alla madre di essere innamorato di Yagmur.

The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

