Nella prossima puntata di The Family 2, la serie tv turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, disponibile in esclusiva on demand da mercoledì 30 ottobre su Mediaset Infinity, nel tanto atteso discorso alla fondazione, Hulya confessa le malefatte che Yusuf ha perpetrato negli anni con il suo colpevole silenzio.

Decide così di fare pubblica ammenda per aver ignorato il dolore di Serap, guadagnandosi la clemenza di Cihan.

