Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family 2, disponibile da lunedì 23 settembre on demand su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di The Family 2, la serie tv turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, che sarà disponibile in esclusiva on demand da lunedì 23 settembre su Mediaset Infinity, Hulya cerca in ogni modo di ottenere la custodia dei suoi nipotini con l'aiuto di Ibrahim, ma a casa deve vedersela con l'ingombrante presenza di Nedret. Intanto, in carcere, a Leyla fanno assumere di nascosto una sostanza proibita e i risultati delle analisi potrebbero compromettere la sua condanna.

The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

