Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family 2, disponibile da giovedì 19 settembre on demand su Mediaset Infinity

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/content_F313232101014C01

Nella prossima puntata di The Family 2, la serie tv turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, che sarà disponibile in esclusiva on demand da giovedì 19 settembre su Mediaset Infinity, Devin incontra Cihan segretamente per chiedere informazioni su Aslan.

Contemporaneamente, Aslan localizza Atilla, che potrebbe essere l'autore di un attacco ad Ekrem. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE