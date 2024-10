Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family 2, disponibile da mercoledì 16 ottobre on demand su Mediaset Infinity

Devin in una scena di The Family

Nella prossima puntata di The Family 2, la serie tv turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, disponibile in esclusiva on demand da mercoledì 16 ottobre su Mediaset Infinity, Ilyas confessa a Serap che Bedri in realtà è suo figlio.

Aslan trova un modo molto efficace per sbarazzarsi della presenza ingombrante di Bedri che interferisce nei suoi affari al porto.

Ergun chiede insistentemente a Devin di poter parlare con lei, ma la ragazza non vuole saperne. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

