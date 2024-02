Il racconto in breve di quanto accaduto durante l'episodio di Terra amara in onda il 22 febbraio su Canale 5

Nell'ultima puntata della soap opera turca Terra Amara, in onda giovedì 22 febbraio, Sermin e Fusun, in procinto di andare a Mersin in vacanza, si recano da Colak a offrirgli una sospetta solidarietà. Vahap vorrebbe punire Betul per il furto del film che l'uomo ha montato ad arte contro Fikret per accusarlo di traffico di droga, ma Betul lo raggira promettendogli una serata galante.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 22 febbraio e le reazioni degli spettatori su X. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda dal lunedì al sabato alle ore 14:10 e il giovedì alle 21.20, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.