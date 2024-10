L'anticipazione 05 ottobre 2024

Endless Love, Zeynep rivela alla famiglia di essere innamorata di Emir

A Verissimo un'anticipazione esclusiva di Endless Love in cui Zeynep confessa di amare Emir e per questo viene cacciata di casa: "Io amo Emir, non posso farci niente. Mi vergogno tanto per questo, ma lo amo"