Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della nuova serie La rosa della vendetta, in onda domenica 13 ottobre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di domenica 13 ottobre di La rosa della vendetta, la serie tv turca di Canale 5 con Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara), GIbrahim, devastato dalla decisione di Deva di sposare Gulcemal, decide di mettere alle strette Gara, minacciandola di rivelare a Deva che è sua madre se non impedirà il matrimonio.

Nel frattempo, Gulcemal si trova ancora in ospedale, sconvolto dopo la rivelazione di Zafer. Deva, preoccupata per il suo futuro marito, lo chiama ripetutamente, temendo che non torni mai più.

Quando Ibrahim e Ipek finalmente arrivano, Gulendam, arrabbiata e frustrata, li accusa di essere arrivati troppo tardi.

Murat Ünalmış (Gülcemal Şahin) e Melis Sezen (Deva Nakkaşoğlu) in una scena de La rosa della vendetta

Quando Gulcemal finalmente si mette in contatto, non è con Deva, ma con Vefa, a cui chiede di portare Mert alla scogliera.

Gulendam tenta il suicidio e finisce in ospedale in condizioni critiche. Gulcemal, già provato dalla situazione, apprende dal medico che sua sorella ha perso molto sangue ed è ancora in pericolo di vita.

La rosa della vendetta va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

