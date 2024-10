Endless Love, il riassunto della settimana dal 30 settembre al 5 ottobre

Ecco cosa è successo negli episodi di Endless Love andati in onda dal 30 settembre al 5 ottobre su Canale 5

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda da lunedì 30 a sabato 5 ottobre su Canale 5, Emir convince Asu a collaborare per estromettere Kemal dall'azienda e mandarlo in bancarotta.

Kemal sa che i fratelli Kozcuoglu tramano contro di lui e propone a Nihan di organizzare insieme la vendetta.

Zeynep è l'assassina di Ozan e teme sempre più di essere scoperta da Nihan.

Nella notte Emir incontra Zeynep e il bacio tra loro due viene visto da Fehime che ne rimane sconvolta.

La notizia che Asu è la sorella di Emir viene diffusa pubblicamente dal telegiornale sotto gli occhi increduli di tutti.

Kemal riesce a rimanere un socio dell'azienda sposando Asu che aveva ricevuto numerose quote da Galip.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 30 settembre al 5 ottobre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì e il sabato alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE