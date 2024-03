Nell'episodio di Terra amara andata in onda nel pomeriggio di domenica 31 marzo su Canale 5, Colak chiede la mano di Betul, ma Abdulkadir cerca di impedire il loro matrimonio.

La famiglia Yaman e la famiglia Fekeli festeggiano insieme il compleanno di Kerem Alì e di Leyla.

Betul trama di avvelenare Colak la prima notte di nozze. Il giorno del matrimonio, Abdulkadir rapisce Betul.

Hakan decide di cedere le quote dell'azienda degli Yaman a Zuleyha. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 31 marzo. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda lunedì 1 e giovedì 4 aprile in prima serata e la domenica pomeriggio, alle 14.45, su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

