Max Angioni, lo spettacolo teatrale Anche meno in onda su Italia 1

Max Angioni

Lo spettacolo teatrale di Max Angioni è costruito su osservazioni di vita quotidiana, esperienze personali e riflessioni raccontate con il suo stile ironico e diretto. Al centro dello show, i piccoli e grandi temi della contemporaneità riletti attraverso uno sguardo leggero e personale, in linea con la cifra narrativa che ha caratterizzato il percorso artistico del comico.

Il tour di Anche meno continuerà per tutta l’estate.

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