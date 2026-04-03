Max Angioni, lo spettacolo teatrale Anche meno in onda su Italia 1

Domenica 5 aprile, in prima serata su Italia 1, andrà in onda Anche meno di Max Angioni.
Dopo il successo del tour nei principali teatri italiani, il monologo di stand-up comedy Anche meno - andato in scena al TAM – Teatro Arcimboldi di Milano - approda in tv con un racconto comico che alterna ritmo serrato, autoironia e momenti di interazione con il pubblico.
Lo spettacolo teatrale di Max Angioni è costruito su osservazioni di vita quotidiana, esperienze personali e riflessioni raccontate con il suo stile ironico e diretto. Al centro dello show, i piccoli e grandi temi della contemporaneità riletti attraverso uno sguardo leggero e personale, in linea con la cifra narrativa che ha caratterizzato il percorso artistico del comico.
Il tour di Anche meno continuerà per tutta l’estate.