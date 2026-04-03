Ilary Blasi

Raimondo Todaro e Ibiza Altea si esibiscono in un tango. Alla fine dell'esibizione, Francesca può finalmente entrare nel monolocale e riabbracciare Raimondo. Subito dopo, le viene mostrata una clip con le critiche di Paola Caruso, che ha usato la frase: "Quella si vende pure la madre pur di vincere". Francesca perde il controllo e chiede di uscire dal monolocale per affrontare Paola: "Non si tocca mia madre e quella di nessuno. Io so quello che faccio per mia madre. Paola, tu non mi devi rivolgere più la parola. Vergognati", dice.

Dopo tanta tensione, arriva un momento di leggerezza con la Frullo-dance di Alessandra, diventata virale sui social.

Le donne contro Ibiza Altea

Francesca non è l’unica a subire le critiche delle altre donne: anche Ibiza Altea è finita nell'occhio del ciclone. Nella scorsa puntata, Ibiza è stata nominata e, nei giorni seguenti, si sono susseguiti confessionali pieni di accuse da parte delle donne. Gli uomini hanno giudicato le critiche nei suoi confronti eccessive. Nonostante ciò, le donne, in particolare Alessandra e Antonella, hanno continuato a criticare Ibiza, arrivando a dire che dovrebbe essere "isolata e mandata via".

Raimondo e Ibiza vanno in Mystery dove trovano due buste su due leggii. Ognuno di loro può scrivere un nome di un concorrente da mandare più tardi nel monolocale.

Adriana Volpe, Antonella Elia, Blu Barbara Prezia, Lucia Ilardo e Paola Caruso vestono i panni delle Spice Girls e si esibiscono in Wannabe per sfidare il tango di Raimondo e Ibiza.

Il verdetto del televoto: Ibiza Altea a rischio eliminazione e Francesca Manzini immune