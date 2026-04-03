Venerdì 3 aprile in prima serata su Canale 5 va in onda la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026. Ecco cosa sta succedendo durante la diretta su Canale 5.
Ilary Blasi apre la serata annunciando una "puntata intensa". Con i concorrenti, commenta lo scherzo del primo d'aprile a Paola Caruso.
Si parla della crisi di Francesca Manzini per la lontananza da Raimondo Todaro. La sua reazione viene criticata dalle altre donne, in particolare da Paola Caruso, Alessandra Mussolini e Antonella Elia, che la accusano di recitare il ruolo della "finta buona". "Si commentano da sole, non devo dimostrare niente a nessuno", si difende la concorrente. Alessandra commenta anche le battute che la comica fa sui suoi "canotti", riferendosi alle labbra.
Raimondo Todaro e Ibiza Altea si esibiscono in un tango. Alla fine dell'esibizione, Francesca può finalmente entrare nel monolocale e riabbracciare Raimondo. Subito dopo, le viene mostrata una clip con le critiche di Paola Caruso, che ha usato la frase: "Quella si vende pure la madre pur di vincere". Francesca perde il controllo e chiede di uscire dal monolocale per affrontare Paola: "Non si tocca mia madre e quella di nessuno. Io so quello che faccio per mia madre. Paola, tu non mi devi rivolgere più la parola. Vergognati", dice.
Dopo tanta tensione, arriva un momento di leggerezza con la Frullo-dance di Alessandra, diventata virale sui social.
Francesca non è l’unica a subire le critiche delle altre donne: anche Ibiza Altea è finita nell'occhio del ciclone. Nella scorsa puntata, Ibiza è stata nominata e, nei giorni seguenti, si sono susseguiti confessionali pieni di accuse da parte delle donne. Gli uomini hanno giudicato le critiche nei suoi confronti eccessive. Nonostante ciò, le donne, in particolare Alessandra e Antonella, hanno continuato a criticare Ibiza, arrivando a dire che dovrebbe essere "isolata e mandata via".
Raimondo e Ibiza vanno in Mystery dove trovano due buste su due leggii. Ognuno di loro può scrivere un nome di un concorrente da mandare più tardi nel monolocale.
Adriana Volpe, Antonella Elia, Blu Barbara Prezia, Lucia Ilardo e Paola Caruso vestono i panni delle Spice Girls e si esibiscono in Wannabe per sfidare il tango di Raimondo e Ibiza.
Arriva il verdetto del televoto: Raimondo vince il duello contro Ibiza, la quale è a rischio eliminazione nella prossima puntata. Il ballerino decide di rinunciare all'immunità per cederla a Francesca Manzini: "Mi dispiace che stia passando un periodo così. Abbiamo un'amicizia senza strategie. Penso che se la meriti".
Alessandra Mussolini e Renato Biancardi tornano nella stanza segreta per valutare l'esito della loro missione settimanale: far cambiare la maglietta ai loro compagni senza destare sospetti.
In una clip, scopriamo come i concorrenti hanno reagito alla mancata qualificazione della nazionale italiana ai Mondiali.
Raul entra nella Nuvola: qui racconta la sua storia e si prepara a incontrare suo padre Timoteo: "Mio papà ha avuto una storia incredibile, è cresciuto in una famiglia in un altro paese con dodici fratelli. Lui ha dato a me e a mio fratello un’infanzia bellissima. Siamo stati fortunatissimi".
Nel localino, Marco Berry si esibisce in un numero di magia con l’aiuto di Paola e Raimondo. Marco si fa legare e Raimondo viene coperto con un cappuccio. Con l’aiuto di Paola, Marco e Raimondo entrano in un telo. Quando Paola rimuove il telo, Marco, ancora legato, indossa la giacca che prima aveva Raimondo.
Arriva il momento delle nomination delle donne: Antonella Elia è la più votata e andrà al televoto insieme a Ibiza Altea e al concorrente uomo più nominato.
Ilary Blasi rivela ad Adriana Volpe di essere la "musa" di Renato e Raul.
È il turno degli uomini per le nomination. Raimondo Todaro deciderà chi può votare in modo palese e chi in modo segreto. Il più votato è Marco Berry. Alla chiusura del televoto, il Vip meno votato sarà eliminato.
Ibiza e Raimondo rivelano chi hanno scelto di mandare nel monolocale: la prima sceglie Blu e il secondo Paola.
Infine, la preferenza del pubblico da casa sulla sfida della serata: il tango di Ibiza e Raimondo vince sulle Spice Girls.