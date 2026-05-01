Nella nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Ceyda è molto gelosa.
Arif rivela a Ceyda di aver sentito Sirin minacciare un ladro confessando di aver ucciso il marito della sorella.
Questo racconto fa nascere in Ceyda il dubbio che Sirin sia coinvolta anche nella morte di Sarp.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.