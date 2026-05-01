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La forza di una donna

SERIE TV01 maggio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 2 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda sabato 2 maggio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Ali Semi Sefil (Doruk), Seray Kaya (Sirin) in una scena di La forza di una donna
Ali Semi Sefil (Doruk), Seray Kaya (Sirin) in una scena di La forza di una donna

Nella nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Ceyda è molto gelosa.

La forza di una donna 3: cosa succede il 2 maggio

Arif rivela a Ceyda di aver sentito Sirin minacciare un ladro confessando di aver ucciso il marito della sorella.

Questo racconto fa nascere in Ceyda il dubbio che Sirin sia coinvolta anche nella morte di Sarp.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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