Durante le puntate di Be My Sunshine, distribuite dal 27 aprile all'1 maggio in streaming gratis su Mediaset Infinity, Zeynep va a trovare Aliye e le due donne litigano furiosamente.

Haziran rimane chiusa in una cella frigorifera, ma Poyraz riesce a salvarla. Poyraz si prende cura di Haziran tutta la notte, ma il giorno dopo nega di averlo fatto.

Poyraz scopre che Hakan è ancora sull'isola e lo raggiunge al molo. I due hanno un acceso scontro. Alla festa di Biricik, Poyraz rivela la verità su Alper.

Dopo aver ferito Haziran e Poyraz, Hakan viene arrestato.

Zeynep e Latif decidono di sposarsi lasciando senza parole Idil e Haziran.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

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