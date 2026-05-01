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La promessa

ANTICIPAZIONI01 maggio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 2 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 2 maggio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La Promessa.
Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La Promessa.

Scopriamo cosa succederà sabato 2 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 2 maggio

Nella puntata di sabato 2 maggio, Leocadia costringe Curro a ignorare Angela. La salute di Angela desta però forte preoccupazione in Martina e in tutto il personale.

Adriano e Martina meditano un rifiuto del titolo nobiliare offerto dal Duca.

Romulo cerca l'appoggio di Catalina per annunciare le sue dimissioni da La Promessa e comunicarlo ad Alonso.

Manuel e Tono notano delle intrusioni nell'hangar e Curro si propone come sentinella.

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