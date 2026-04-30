La puntata integrale dell'1 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
La rivalità tra Haziran e Idil, entrambe determinate a conquistare il cuore di Poyraz, si trasforma in un’inaspettata alleanza: le due decidono di unire le forze per impedire il matrimonio tra i loro genitori.
Riusciranno a fermare i preparativi per le nozze?