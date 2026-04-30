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Be My Sunshine

SERIE TV01 maggio 2026

Be My Sunshine, la puntata dell'1 maggio in streaming

La puntata dell'1 maggio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale dell'1 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama dell'1 maggio

Ayca Aysin Turan (Haziran) Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my sunshine

La rivalità tra Haziran e Idil, entrambe determinate a conquistare il cuore di Poyraz, si trasforma in un’inaspettata alleanza: le due decidono di unire le forze per impedire il matrimonio tra i loro genitori.

Riusciranno a fermare i preparativi per le nozze?

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