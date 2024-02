Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 8 febbraio in prima serata su Canale 5, Fikret pone la sua fidanzata Betul dinanzi al fatto compiuto e annuncia che durante la cena comunicherà pubblicamente la data delle loro nozze.

Fikret, Betul, Lutfiye, Sermin, Zuleyha e Hakan si riuniscono per un'occasione speciale in cui Fikret annuncia di voler sposare Betul entro un mese.

Betul inizia a pentirsi di avere preso accordi con Abdulkadir. E come se non bastasse, lui le rivela di volersi impossessare anche dei terreni appartenenti a Fekeli.

Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE