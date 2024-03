Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 22 marzo in prima serata su Canale 5, Villa Yaman è stata pignorata e un giornalista, chiamato da Sermin e Betul, è già a caccia dello scoop.

Intanto, Zuleyha è sicura di poter ripagare il debito tramite la vendita dei gioielli che ha affidato a Gaffur e Selamet, ma dopo molte ore, dei due non si ha ancora traccia. Nel frattempo, Hakan ha fatto arrestare l'uomo che si spacciava per Mujdat, lo zio di Kerem Ali che aveva rapito il piccolo, ma Fikret pensa ci sia proprio Hakan dietro al rapimento del bambino.

Zuleyha preoccupata per Gaffur e Selamet, si mette alla loro ricerca con Ibo e Rasit. I due uomini sono stati derubati dei gioielli e rinchiusi nel bagagliaio dell'auto. Non potendo rientrare alla villa, Zuleyha decide di portare tutta la famiglia, braccianti compresi, in un hotel dove passare la notte. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

