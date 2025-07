Oblivion su Italia 1 e in streaming

La pellicola con Tom Cruise e Morgan Freeman va in onda giovedì 24 luglio, in prima serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity

Oblivion va in onda giovedì 24 luglio in prima serata dalle 21.20 su Italia 1 e in contemporanea streaming con la diretta televisiva sul portale Mediaset Infinity.

Oblivion: trama e cast

Siamo nella seconda metà degli anni 2000. La Terra è stata devastata da una guerra nucleare che gli umani hanno combattuto e vinto contro gli invasori alieni. La Luna è stata distrutta e questo ha causato terremoti, tsunami e diversi sconvolgimenti che hanno reso il pianeta una landa desolata. In seguito alla devastazione, l'umanità è in esodo su Titano mentre sul nostro mondo gli ultimi sopravvissuti si battono per salvaguardare i macchinari che prosciugano le risorse naturali dalla distruzione degli alieni. Oblivion è un film del 2013 scritto, diretto e prodotto da Joseph Kosinski, che vede nel cast Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough, Nikolaj Coster-Waldau.

