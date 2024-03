Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 1 marzo in prima serata su Canale 5, Fikret e Cetin si trovano a Beirut per indagare su Mehmet e, grazie alle notizie apparse su alcuni giornali francesi, sono riusciti a scoprire la sua vera identità.

Ma proprio quando stanno per rientrare in patria, si riaccende la guerra in Libano. Le misure d'emergenza prevedono la chiusura delle frontiere cosi' i due restano bloccati nella zona di guerra.

Lutfiye, nel frattempo, è stata nominata vicesindaco e vorrebbe informare il nipote, ma nessuno sa dirle dove si trovi. Zuleyha che ha appreso dal notiziario dello scoppio della guerra in Libano, non ha il coraggio di dirle la verità, così inventa che Fikret le ha detto di dover partire per Istanbul. Ma lo strano comportamento di Zuleyha non convince del tutto Lutfiye. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

