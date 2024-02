Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 1 febbraio in prima serata su Canale 5, Luftiye rimprovera Fikret di aver sedotto e abbandonato Betul e lo invita a sposarla per riparare; ma Fikret, come confessa a Cetin, è innamorato di Zuleyha e non intende farlo.

Betul dissuade Luftiye dall'indagare su Hakan-Mehmet e Abdulkadir che sospetta colpevoli dell'omicidio di Fekeli. Hakan-Mehmet insinua che sia stato Fikret a nascondere la droga nei camion dell'azienda, ma Zuleyha difende l'amico a spada tratta.

Zuleyha e gli altri organizzano una festa a sorpresa per la piccola Uzum. Gaffur, per l'occasione, consegna alla bambina una carta di identità in cui si certifica che Uzum è ufficialmente sua figlia.

L'indomani, Lutfiye e Betul si vedono per fare compere, ma cadono vittime di una trappola ordita da Abdulkadr. Lutfiye e Betul, mentre sono impegnate a far shopping in vista della proposta di matrimonio, vengono sequestrate e minacciate da Abdulkadir e suo fratello Vahap.

Nel frattempo, alla villa fervono i preparativi per la proposta di Fikret a Betul, ma quando arriva il momento, di Fikret non c'è traccia.

Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE