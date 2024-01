Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda martedì 9 gennaio su Canale 5, Fikret e Cetin sono in Siria e chiedono aiuto a Sahap, amico di Fikret.

Nel corso della cerimonia di circoncisione, Gaffur e Rasit si ubriacano e Saniye li punisce. Durante il discorso agli invitati, Zuleyha ringrazia Hakan, che si è presentato a tutti come signor Mehmet, e lo invita a prendere la parola. Come nota Sermin, tra discorsi e ringraziamenti, Demir non viene neanche nominato.