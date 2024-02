Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 8 febbraio, Betul scopre l'identità di Mehemet Kara, alias Hakan, il giorno stesso della Conferenza Stampa in cui lui annuncia che sposerà Zuleyha, grazie ad una vecchia foto.

Per impossessarsene, però, la strappa all'ostinata Nonnina Azize provocandole una caduta. La breve degenza della Nonnina con Aykut come medico però fuga ogni timore.

