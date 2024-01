Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda domenica 31 dicembre su Canale 5, Hakan Gumusoglu, sotto le mentite spoglie di Mehmet Kara, incontra Zuleyha nel suo ufficio.

Non è disposto a rivendere le azioni dell'azienda Yaman che ha comprato, perché il suo intento e' quello di investire in Cukurova. Ritenendo che le piccole aziende di famiglia non siano destinate ad avere successo, ha in mente qualcosa di più grande.

Hakan, per cercare di conquistare la fiducia di Zuleyha, le concede la sua firma sociale. Fikret, però, è diffidente e cerca di mettere in guardia Zuleyha.

Nel frattempo, Sermin causa nuovi problemi in casa Yaman. Dopo un brutto litigio con Lutfiye, Betul rimprovera la madre perché il suo comportamento rischia di compromettere il suo piano di impadronirsi sia dell'eredità degli Yaman, sia dell'eredità di Fekeli.

