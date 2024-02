Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda sabato 3 febbraio su Canale 5, d opo la proposta di Fikret a Betul, Sermin vuole organizzare una festa di fidanzamento per dimostrare agli abitanti di Cukurova che i futuri sposi si amano e sono felici.

Mentre tutti sono alla festa, Vahap fa irruzione nella tenuta degli Yaman. Quando Gaffur si reca in cucina per mangiare qualcosa, sente dei rumori sospetti al piano di sopra e decide di andare a controllare.

Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

