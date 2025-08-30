Mediaset Infinity logo
30 agosto 2025

Innocence, le anticipazioni della puntata del 31 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie Innocence, in onda domenica 31 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Ilker (Serkay Tütüncü) in Innocence

Nella nuova puntata di domenica 31 agosto di Innocence, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Deniz Çakır e İlayda Alişan, Ilker rilascia una dichiarazione a sorpresa in cui conferma la versione di Ela, sostenendo di non ricordare di averla colpita con la sedia e raccontando di essere svenuto sulla spiaggia dopo una breve colluttazione

Innocence: le anticipazioni del 31 agosto

Bahar è furiosa con Ela perché la sua testimonianza ha dato a Ilker un appiglio per imbastire una difesa.

A casa Ilgaz, invece, Ismail esprime dubbi, sostenendo che nessuno potrebbe credere alle parole di suo figlio.

Nel video qui sotto il cast e i personaggi della serie

