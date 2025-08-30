Innocence, le anticipazioni della puntata del 31 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie Innocence, in onda domenica 31 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di domenica 31 agosto di Innocence, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Deniz Çakır e İlayda Alişan, Ilker rilascia una dichiarazione a sorpresa in cui conferma la versione di Ela, sostenendo di non ricordare di averla colpita con la sedia e raccontando di essere svenuto sulla spiaggia dopo una breve colluttazione
Innocence: le anticipazioni del 31 agosto
Bahar è furiosa con Ela perché la sua testimonianza ha dato a Ilker un appiglio per imbastire una difesa.
A casa Ilgaz, invece, Ismail esprime dubbi, sostenendo che nessuno potrebbe credere alle parole di suo figlio.
