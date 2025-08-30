Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di domenica 31 agosto, Manuel parla con Alonso in cerca di comprensione.

La Promessa, le anticipazioni del 31 agosto

Martina sorprende Pelayo a spiare Catalina e gli dice di non farsi vedere e di lasciarla stare, ma lui vorrebbe darle spiegazioni. Cruz si scontra con Manuel, che la accusa di aver contribuito alla fuga di Jana. Pia confessa alle cuoche e a Teresa che tra lei e Don Ricardo c'è stato un riavvicinamento. Manuel parla con Alonso in cerca di comprensione e gli confessa tutto il proprio amore per Jana. Jose Juan dice a Lorenzo che è stato preso in giro perché tra Curro e Martina c'è qualcosa, ma il capitano nega e lo autorizza a punire Curro per le sue mancanze di rispetto.

