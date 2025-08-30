La Promessa, le anticipazioni del 31 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 31 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di domenica 31 agosto, Manuel parla con Alonso in cerca di comprensione.
La Promessa, le anticipazioni del 31 agosto
Martina sorprende Pelayo a spiare Catalina e gli dice di non farsi vedere e di lasciarla stare, ma lui vorrebbe darle spiegazioni. Cruz si scontra con Manuel, che la accusa di aver contribuito alla fuga di Jana. Pia confessa alle cuoche e a Teresa che tra lei e Don Ricardo c'è stato un riavvicinamento. Manuel parla con Alonso in cerca di comprensione e gli confessa tutto il proprio amore per Jana. Jose Juan dice a Lorenzo che è stato preso in giro perché tra Curro e Martina c'è qualcosa, ma il capitano nega e lo autorizza a punire Curro per le sue mancanze di rispetto.
Leggi anche
Living
Dalla Paris Design Week a Cersaie, passando per Londra, Venezia e Verona: ecco tutti gli appuntamenti da segnare in agenda per chi vive di architettura, creatività e innovazione
Dalla Paris Design Week a Cersaie, passando per Londra, Venezia e Verona: ecco tutti gli appuntamenti da segnare in agenda per chi vive di architettura, creatività e innovazione
SERIE TV
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Innocence, la nuova serie in onda domenica 31 agosto su Canale 5
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Innocence, la nuova serie in onda domenica 31 agosto su Canale 5
SERIE TV
I momenti più importanti degli episodi di Tradimento in onda in prima serata il 29 agosto
I momenti più importanti degli episodi di Tradimento in onda in prima serata il 29 agosto