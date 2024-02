Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 29 febbraio, Zuleyha è la mandante di un sequestro, quello di Erdil, l'uomo che quando Ozhan l'aveva rapita aveva tentato di abusare sessualmente di lei. Zuleyha, dopo averlo umiliato, lo minaccia: se farà violenza su altre donne lo ucciderà. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

