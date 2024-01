Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda domenica 28 gennaio in prima serata su Canale 5, a Cukurova arriva Vahap, fratello di Abdulkadir, un uomo violento di cui Hakan-Mehemet si fida poco.

Alla villa, Sermin fa entrare dei venditori ambulanti. Approfittando del cancello aperto, Adnan esce per giocare con uno dei bambini e, i venditori ripartono, Adnan parte con loro.

Nel frattempo, Betul è decisa a lasciare il suo posto nell'azienda Yaman perché si sente umiliata da Zuleyha, ma Sermin la convince a non arrendersi.

Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE