Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 25 gennaio su Canale 5, Betul confessa a Fikret che Hakan ha deciso di donare 20 milioni di dollari all'azienda Yaman per coprire i debiti ma di non volere quote in cambio.

Fikret si insospettisce e decide di vendere i propri terreni in modo da poter aiutare Zuleyha al posto di Hakan. Lutfiye cerca di fargli cambiare idea e lo convince a vendere alcuni edifici a Istanbul, ereditati da Fekeli.

Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE