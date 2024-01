Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda domenica 21 gennaio su Canale 5, Zuleyha ha una perdita di venti milioni di dollari a causa di un carico di merce mai arrivato al destinatario e privo della polizza assicurativa che avrebbe garantito un risarcimento e Hakan si propone di donare quei soldi all'azienda senza pretendere niente in cambio.

Iskender, padre di Umit, riceve una telefonata anonima che denuncia che la figlia non è morta in un incidente. L'uomo ottiene la riesumazione del corpo e la successiva autopsia rivela come Umit sia stata uccisa da un colpo di pistola e dell'omicidio viene sospettato Demir. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

