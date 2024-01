Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda sabato 20 gennaio su Canale 5, Zuleyha invita Demir a farsi vivo annunciando pubblicamente l'intenzione di chiedergli il divorzio. Ciò provoca illazioni riguardo una relazione intercorsa fra Demir e Hulya sorella di Hakan; il quale sotto le mentite spoglie di Mehmet Kara, si avvicina sentimentalmente e apparentemente corrisposto alla stessa Zuleyha.

Saniye e Fadik cacciano di casa Gaffur e Rasit, che vittime della truffa di Sermin, hanno acquistato un terreno destinato a esproprio credendolo edificabile. Fikret dopo un litigio con Cetin che ha costretto quest'ultimo al licenziamento, si riappacifica con lui, chiedendo scusa. Fikret fa pace anche con Zuleyha ma rimane interdetto vedendo la stessa ballare con Mehmet a una festa di fidanzamento. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

