Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda mercoledì 20 dicembre su Canale 5, il rapitore di Leyla fa ritrovare la bambina sana e salva. Demir, nel ringraziare tutti coloro che hanno aiutato le ricerche, annuncia che Fikret è suo fratello e che d'ora in avanti dovrà essere considerato uno Yaman a tutti gli effetti. Ma la gioia alla villa dura poco: i gendarmi, infatti, arrestano Demir perché sospettato dell'omicidio di Sevda.

