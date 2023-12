Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda lunedì 18 dicembre su Canale 5, Demir delega Betul, responsabile dell'azienda Yaman, ignorando la vendetta che la donna medita nei confronti di Adnan Yaman, reo di essersi appropriato dell'azienda che in realtà è stata fondata da suo nonno Serafettin insieme a Adnan il padre di Demir.

Gli Yaman subiscono una serie di attacchi: ultimo in ordine di tempo, il rapimento di Leyla, che scatena l'ira di Zuleyha nei confronti di Umit. Quest'ultima è tenuta prigioniera da Sermin, per volere di Demir, ed è ritenuta da Zuleyha responsabile del rapimento della figlia.

