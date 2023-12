Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda domenica 17 dicembre in prima serata su Canale 5, Umit decide di trasferirsi nella villa degli Yaman. Demir si vede costretto a farla rimanere, in quanto Umit minaccia di dire alla polizia che è stato lui ad uccidere Sevda. Inoltre Umit costringe Demir a firmare una dichiarazione in cui riconosce come suo il figlio che aspetta, e si impegna a prendersene cura. Betul e Sermin propongono di ospitare Umit da loro, ma non lo fanno per solidarietà verso Zuleyha. Demir chiede agli uomini di guardia di non fare mai avvicinare Umit alla villa. Poco dopo, si reca in azienda accompagnato da Betul. Lì, indice una riunione a cui partecipano tutti i dipendenti. Dopo aver annunciato che passerà meno tempo in ufficio per stare vicino alla propria famiglia, nomina Betul responsabile dell'Azienda in sua assenza. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

