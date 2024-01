Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda martedì 16 gennaio su Canale 5, Sermin acquista una costosa auto americana da Abdulkadir, senza che nessuno, a parte Fusun, lo sappia. Lutfiye e Saniye la vedono per caso tornare a casa col nuovo acquisto e si insospettiscono. Lutfiye, saputo che Zuleyha è partita alla volta di Izmir, non può fare a meno di preoccuparsi, malgrado Saniye cerchi di rassicurarla. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

