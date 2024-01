Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 12 gennaio su Canale 5, Fikret è sempre più sospettoso nei confronti di Hakan e non riesce ad accettare il fatto che lui stia passando tanto tempo con Zuleyha. Lutfiye gli intima di non immischiarsi negli affari di Zuleyha, ma il nipote non le dà ascolto.

Mentre Hakan e Zuleyha visitano l'aranceto dell'azienda, Fikret li raggiunge e mette alle strette Hakan. Esasperato, sembra che stia per picchiarlo, ma Zuleyha interviene e gli chiede in lacrime di non crearle altri problemi.

Più tardi, Fikret cerca di scusarsi con Zuleyha ma la loro conversazione sfocia nuovamente in una discussione.