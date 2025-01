Giordana Angi, l'amore per i genitori: "Oggi finalmente siamo molto uniti"

Giordana Angi si commuove a Verissimo per il videomessaggio della mamma Sophie e rivela di aver ritrovato il rapporto anche con papà Rodolfo.

Mamma Sophie, ex assistente di volo, ha accompagnato la figlia anche nel tour con Sting: "È stato bellissimo perché per tanti anni lei andava spesso via per lavoro. È stato difficile stare senza di lei. Abbiamo ricucito tanto, abbiamo recuperato i momenti che ci eravamo perse. Viaggiare con lei è stato bellissimo". Giordana Angi si è riavvicinata anche al papà, con cui in passato c'era stato un allontanamento: "Di fondo non ci eravamo mai persi, a volte si cresce, ci sono delle difficoltà di vita, ma adesso siamo veramente molto uniti. Questa cosa è una riconquista veramente importante nella mia vita. È la pomata sulle ferite".