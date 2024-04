Zuleyha e Hakan si sposano. È quanto accade nella puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), andata in onda giovedì 25 gennaio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Guarda qui sopra il video del matrimonio.

A villa Yaman tutto è pronto per celebrare l'unione tra Zuleyha e Hakan. Ad officiare il matrimonio sarà Lutfiye, che però non è ancora arrivata. Mentre si stava recando in auto a villa Yaman, infatti, la donna è stata fermata da Vahap che, in fuga dalla gendarmeria, le ha sequestrato l'auto. Lutfiye riesce a trovare un passaggio. Chiarita la situazione, finalmente Lutfiye può celebrare il matrimonio.

Il matrimonio di Zuleyha e Hakan in Terra amara

