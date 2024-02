Nella prossima puntata di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda mercoledì 7 febbraio su Canale 5, Sermin vorrebbe per Betul un matrimonio felice con Fikret, ma entrambe sanno che Fikret è innamorato di Zuleyha.

Fikret, invitato da un amico a fare affari nel settore tessile, rivela a Cetin di volersi trasferire a Istanbul e di volergli affidare la gestione della fabbrica.

Mercoledì 7 febbraio Terra amara va in onda anche in prima serata: ecco le anticipazioni. Nell'episodio in onda martedì 6 febbraio, invece, Vahap ha sparato a Zuleyha nel tentativo di uccidere Hakan-Mehemet, e la donna viene operata ed è in pericolo di vita. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e il mercoledì e il giovedì in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE