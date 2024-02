Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda mercoledì 7 febbraio in prima serata su Canale 5, Zuleyha è ricoverata in terapia intensiva a seguito del ferimento da parte di Vahap. Fikret è convinto che Mehmet-Hakan voglia sposare Zuleyha soltanto per impadronirsi interamente dell'azienda Yaman ed esprime il suo dissenso a Lutfiye, la quale sostiene invece che l'amore tra i due è sincero.

Nel frattempo, Mahmut, armato di fucile, grida in mezzo alla strada principale di Cukurova di essere stato lui a sparare a Zuleyha, viene fermato e interrogato e conferma la sua colpevolezza. Mehemet-Hakan, però, non è convinto della versione fornita da Mahmut poiché sospetta che dietro all'attentato per cui Zuleyha rischia la vita in realtà ci sia la mano di Abdulkadir e Vahap, che volevano attentare alla sua vita.

Zuleyha, ormai uscita dal coma, rivede Hakan-Mehmet e finalmente si promettono amore eterno.

Tutta Cukurova è scossa da una notizia di attualità: Hakan Gumusoglu è uno dei principali trafficanti d'armi della Turchia. Si parla di una sparatoria avvenuta in uno dei suoi magazzini, durante la quale dieci dei suoi uomini hanno perso la vita. Hakan, Abdulkadir e Vahap decidono di indagare per trovare il colpevole, ma con estrema cautela.

Fikret, che era partito con Betul e Kerem Ali per una vacanza a Adalia, torna subito a Cukurova per stare vicino a Zuleyha, con immensa rabbia di Betul. Alla televisione, un giornalista mostra una foto di Hakan Gumusoglu di spalle e tutti si chiedono chi mai possa essere.

L'indomani, Zuleyha e Mehmet annunciano alla stampa che presto si sposeranno. Intanto, alla villa, Betul scopre la vera identità di Hakan Gumusoglu quando si imbatte in una vecchia foto della nonnina, in cui sono ritratti Demir e Mehmet-Hakan. Nella puntata in onda nel pomeriggio di mercoledì 7 febbraio su Canale 5, Sermin vorrebbe per Betul un matrimonio felice con Fikret, ma entrambe sanno che lui è innamorato di Zuleyha. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e il mercoledì e il giovedì in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

