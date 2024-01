Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda domenica 7 gennaio su Canale 5, Hakan capisce che il fratello è morto accidentalmente e decide di intervenire e salvare la vita a Fekeli. La mattina dopo, il postino consegna a Zuleyha un pacco. Dentro c'è l'anello di Demir e un biglietto in cui l'uomo tranquillizza la famiglia scrivendo di stare bene e che presto tornerà. Il francobollo indica che è stato spedito dalla Siria, perciò Fikret parte con Cetin alla volta di Laudicea, dove chiede aiuto a Sahap, un amico di vecchia data. Alla tenuta si svolgono i preparativi per la consueta cerimonia di circoncisione dei bambini delle famiglie meno abbienti. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

