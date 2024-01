Terra amara torna in prima serata su Canale 5 giovedì 18 gennaio con nuove puntate. Le puntate sono disponibili in streaming sul sito Mediaset Infinity

Terra amara torna in prima serata su Canale 5 con le nuove puntate in onda giovedì 18 gennaio.

Dopo la messa in onda televisiva, le puntate di Terra amara sono disponibili in streaming on demand su Mediaset Infnity.

Terra amara in prima serata: la trama delle nuove puntate

Adnan arriva a villa Yaman, accompagnato da Betul che lo aveva incontrato lungo la strada in città.

Nel frattempo, Zuleyha è arrivata a Izmir, accompagnata da Hakan, con l'intento di incontrare Hulya, la donna che ha avuto a che fare con il passato di Demir.

Fikret perde le staffe con un lavoratore distratto. Cetin interviene per calmarlo, ma Fikret reagisce talmente male che Cetin decide di lasciare il lavoro.

Zuleyha, dopo aver letto le lettere che Demir aveva scritto a Hulya, torna a casa. Fikret la attacca chiedendole perché è andata a Izmir insieme ad Hakan.

Fikret si confida con Betul, da cui si sente capito e accettato. I due si scambiano un romantico bacio.

Hakan capisce che Zuleyha non dovrebbe pagare per le azioni di Demir e chiede ad Abdulkadir di annullare il piano che prevedeva l'esplosione della nave da carico dell'azienda degli Yaman. Abdulkadir non segue gli ordini di Hakan e la nave affonda e tutto il carico va perso. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

