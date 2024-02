Nella prossima puntata di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda mercoledì 14 febbraio su Canale 5, Colak, uscito di prigione, afferma di volersi riprendere i terreni che Demir gli aveva sottratto anni prima. Per questo, manda i propri uomini a rubare tutto il raccolto dagli alberi che si trovano sui terreni di Zuleyha.

Betul vuole impossessarsi del filmino che sembra incriminare Fikret, per vendicarsi del suo ex promesso sposo. Per farlo, finge di voler sedurre Vahap ma gli versa un sonnifero nel bicchiere. Quando l'uomo si risveglia, capisce che Betul è scappata con la pellicola. Nell'episodio in onda martedì 13 febbraio, invece, Lutfiye è costretta a partire alla volta di Bursa dopo aver appreso la notizia della morte di Kayhan, figlio di Muzaffer . Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

