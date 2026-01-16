Striscia la Notizia torna giovedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5

Giovedì 22 gennaio debutta in prima serata Striscia la notizia - La voce della presenza. Il tg satirico di Antonio Ricci approda in una nuova prestigiosa collocazione di palinsesto su Canale 5 con cinque puntate, una a settimana, condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ricche di varietà, satira e inchieste.

Insieme a Greggio e Iacchetti, in uno studio completamente rinnovato, ci saranno sei Veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum.

Novità assoluta del programma, una band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli.