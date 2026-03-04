La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 4 marzo nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Seray Kaya (Sirin) in una scena de La forza di una donna 2

La forza di una donna 3: la trama del 4 marzo

Bersan torna nel quartiere sfoggiando un’aria di benessere e confida a Ceyda di cucinare per un uomo facoltoso che la paga molto bene. Incuriosita dall’opportunità, Ceyda le propone di lavorare insieme.

Nel frattempo, Nisan è ancora piena di rancore verso Arif e Bahar, dopo aver scoperto che è stata Sirin a rivelarle la verità sull’incidente, decide di affrontare la sorella faccia a faccia.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE