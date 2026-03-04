La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 4 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Bersan torna nel quartiere sfoggiando un’aria di benessere e confida a Ceyda di cucinare per un uomo facoltoso che la paga molto bene. Incuriosita dall’opportunità, Ceyda le propone di lavorare insieme.
Nel frattempo, Nisan è ancora piena di rancore verso Arif e Bahar, dopo aver scoperto che è stata Sirin a rivelarle la verità sull’incidente, decide di affrontare la sorella faccia a faccia.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.